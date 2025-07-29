اليوم .. شباب الطائرة يلتقي بولندا في بطولة العالم

يخوض صباح اليوم، منتخب شباب الكرة الطائرة مواجهة مهمة وصعبة أمام نظيره البولندى، فى ختام الدور الأول بطولة العالم بأوزبكستان، والتى تستمر منافساتها حتى 4 أغسطس المقبل .

وكان المنتخب خسر أمام نظيره الإيرانى بنتيجة 3/ صفر أمس، فى رابع مواجهاته ببطولة العالم، بعد أن فاز على تونس 3/صفر فى ضربة البداية، وقبل الخسارة من إسبانيا فى ثانى مواجهاته، والخسارة من إيطاليا .

وضمت القائمة اللاعبين: مصطفى شريف ومهند محمد وخالد محمود وعمر مجدى وعمر وائل وحمزة ياسين ومحمد نصر وزياد محمد وأحمد يوسف وأحمد محمد وعمر أحمد ومحمد السيد، تحت قيادة المدير الفنى هانى مصيلحى.