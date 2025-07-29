ميمي جمال لـ صدى البلد: الناس بتعمل حاجات غريبة علشان التريند.. فيديو

أعربت الفنانة ميمي جمال عن اندهاشها مما يتداوله البعض غير منصات التواصل الاجتماعي و تحديداً من خلال تطبيق " تيك توك" مشيرة إلى أنها تتابع المحتوى المتداول عليه باستغراب.

وقالت ميمي جمال في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري " التريند سحب ناس كتير أوي انا شخصيا بتفرج يلاقي حاجات غريبة جدا، وناس بتقول انها أطلقت علشان الترنيد.

تابعت ميمي جمال" ايه الي بيعموا الناس ده ياريت في محتوى مفيد مفيش اي حاجه ليها قيمة و كل المحتوى عشوائي بلا مضمون حقيقي ، فيلم ريستارت وصل رساله مهمة عن السوشيال ميديا.

وكانت قد كشفت الفنانة ميمي جمال عن كواليس مشاركتها في مسلسل قهوة 2 بطولة الفنان أحمد فهمي و الفنانة مرام علي، والمقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات.

وقالت ميمي جمال في تصريحات خاصة لصدى البلد " بجسد شخصية مربية مرام علي ومربيتها منذ صغرها.

و أضافت ميمي جمال: “شخصيتي شخصية جميلة، سيدة طيبة جدا وبها روح أم جميلة وحنونة”.

ويشارك في بطولة مسلسل قهوة 2 احمد فهمي ، مرام علي ، محسن محي الدين ، ميمي جمال ، ميرفت عمر الحريري ، بسنت أبو باشا ، اسماعيل فرغلي ، حازم إيهاب ، احمد الشامي ، و غيرهم كثير من النجوم تأليف عمرو محمود ياسين و اخراج عصام نصار.