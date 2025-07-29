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الزمالك يشكر الرئيس السيسي على موقفه الإنساني تجاه حسن شحاتة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يشكر الرئيس السيسي على موقفه الإنساني تجاه حسن شحاتة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رباب الهواري

توجّه مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على موقفه الإنساني النبيل تجاه الكابتن حسن شحاتة، أسطورة نادي الزمالك والمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

تقدير كبير لقامة كروية بارزة

وثمّن مجلس إدارة القلعة البيضاء توجيه الرئيس السيسي بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للكابتن حسن شحاتة، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس مدى التقدير لقيمة ومكانة أحد أعظم رموز كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل.

وأشار المجلس إلى أن هذا الدعم يعكس اهتمام القيادة السياسية بالرموز الرياضية، التي ساهمت في رفع اسم مصر في المحافل الدولية.

رعاية طبية عاجلة بعد أزمة صحية
 وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهاته بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للكابتن حسن شحاتة، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا استدعت خضوعه لعملية جراحية دقيقة.

وقد تم نقله لتلقي العلاج في إحدى المستشفيات الكبرى تحت إشراف طبي متكامل، وسط متابعة مستمرة لوضعه الصحي.

مجلس الزمالك: لفتة إنسانية تُجسّد الوفاء
 وأكد مجلس إدارة الزمالك أن هذه اللفتة الكريمة من الرئيس تمثل رسالة وفاء لكل من خدم الرياضة المصرية، وخاصة من كانت لهم بصمات واضحة في تطوير كرة القدم ورفع شأن المنتخب الوطني، كما هو الحال مع الكابتن حسن شحاتة، الذي قاد مصر للفوز بثلاث بطولات أمم إفريقيا متتالية.


 واختتم البيان بتجديد الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعين الله أن يمنّ على الكابتن حسن شحاتة بالشفاء العاجل وتمام الصحة


 

الزمالك حسن شحاته الرئيس السيسي اخبار الزمالك اخبار الرياضة

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