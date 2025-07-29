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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما أفضل للشراء.. هاتف OnePlus Nord 5 أم OPPO Reno 14 ولماذا؟

الهواتف الرائدة
الهواتف الرائدة
لمياء الياسين

مع دخول هاتفي OnePlus Nord 5 وOPPO Reno 14 إلى فئة الهواتف المتوسطة العليا بميزات تُضاهي الهواتف الرائدة، لم يعد الاختيار بينهما سهلاً، خصوصا ان كلاهما مزود بمعالجات قوية وشاشات عالية الأداء وكاميرات بدقة 50 ميجابكسل، إلا أنهما يختلفان اختلافًا كبيرًا في التصميم والأداء والقيمة.

 إذا كنت في حيرة بين السرعة والأناقة أو الكاميرا والبطارية، ستساعدك هذه المقارنة على تحديد أيهما يُناسب أولوياتك بشكل أفضل.

الإطار والهيكل وجودة التصميم

 يأتي هاتف OPPO Reno 14 بإطار من سبائك الألومنيوم الفاخر مقارنةً بإطار Nord 5 البلاستيكي، على الرغم من أن كلاهما مزود بزجاج في الأمام والخلف.

كما يتميز Reno 14 بشهادتي IP68/IP69، مما يجعله مقاومًا لضغط الماء العالي والغمر، متفوقًا على حماية IP65 التي يوفرها Nord 5. وبينما يبدو كلاهما أنيقًا، فإن هيكل Reno 14 الأرفع ووزنه الأخف يعززان من ميزته المريحة. 

تبدو جودة تصميم Reno 14 أقرب إلى الهواتف الرائدة، بينما يميل Nord 5 إلى المتانة أكثر من الجودة.

جودة الشاشة

يتميز هاتف Nord 5 بشاشة Swift AMOLED أكبر حجمًا بقياس 6.83 بوصة، بمعدل تحديث 144 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 1800 شمعة. في المقابل، يأتي هاتف Reno 14 بشاشة AMOLED أصغر حجمًا بقياس 6.59 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 1200 شمعة.

يدعم كلا الهاتفين تقنية HDR10+ وألوان 1B، إلا أن شاشة Nord 5 أكثر غامرة، وأكثر سلاسة في التمرير، وأكثر سطوعًا في الإضاءة الخافتة. يمنحها معدل التحديث الأعلى وحوافها فائقة الضيق ميزة تنافسية في الوسائط المتعددة والألعاب.

ميزات هاتف Reno 14 

يتفوق هاتف Reno 14 من حيث جودة التصنيع والمتانة، لكن Nord 5 يتفوق عليه بشاشة أكثر سطوعًا وأكبر حجمًا وأكثر سلاسة بمعدل تحديث 144 هرتز. بالنسبة للمستخدمين الذين يهتمون بالشعور والمتانة، يُعد Reno 14 مثاليًا؛ أما بالنسبة لأداء الشاشة، فإن Nord 5 أفضل.

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