قلبى ليك للأبد.. هاجر أحمد تحتفل بعيد زواجها الرابع| صور

نشرت الفنانة هاجر احمد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، مجموعة من الصور رفقة زوجها.

وكتبت هاجر احمد ، رسالة رومانسية لزوجها بمناسبة عيد زواجهم الرابع : "قلبي ليك للابد".

وتتميز هاجر احمد، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها ، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هاجر أحمد ، في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها ، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية ، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.