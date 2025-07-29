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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أطعمة تقوى الذاكرة للأطفال

اطعمة تقوى الذاكرة للاطفال
اطعمة تقوى الذاكرة للاطفال
رنا عصمت

هناك بعض الأطعمة من شأنها زيادة النشاط الذهنى والقدرة على الإبداع سواء للأطفال أو البالغين، كما أن هناك أطعمة معينة يمكن أن تقوي قدرتنا على الإنتباه والإبداع.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الاطعمة التى تزيد من التركيز للاطفال والكبار وفقا لموقع هيلثى..

اطعمة تقوى الذاكرة..

1-الجمبرى : 

الذى يمد الجسم بأحماض الأوميجا الدهنية المفيدة التي تطيل القدرة على الإنتباه بشكل جيد.

2-البصل :

 والذى يفيدنا عندما نكون تحت ضغط ذهني وعضوي شديد لفترة طويلة. كما أنه يخفف الدم فيحصل المخ على الأكسجين بشكل أفضل.

3-المكسرات :

 مثل عين الجمل، الفستق، الفول السوداني فهى تقوى الأعصاب وتزيد الإنتباه عن طريق تنشيط الموصلات العصبية الضرورية للحصول على المعلومات.

4-الزنجبيل :

 لأن المواد التي يتكون منها الزنجبيل تساعد المخ على الوصول لأفكار جديدة، كما أنه يساعد على تخفيف الدم حتى يتدفق

بسهولة أكبر إلى المخ مما يسمح بدخول كمية أكبر من الأكسجين إلى المخ.

5-الكمون :

 لأن الزيوت المتبخرة التي يحتوى عليها الكمون تحفز الجهاز العصبي من أجل التفكير المبدع.

6-الجزر :

 لأنه غنى بالفيتامينات المنشطة للذهن.

اطعمة تقوى الذاكرة للاطفال الذاكرة للاطفال اطعمة تقوى الذاكرة للاطفال وللبالغين

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