البيت بقى كوم تراب.. انهيار منزل بطنطا والبحث عن شخصين تحت الأنقاض | قرار عاجل من المحافظ

‎شهدت منطقة الساحة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة انهيار جزئي بمنزل سكني مكون من ثلاث طوابق بشكل مفاجئ نتيجة تصدعات وشروخات مفاجئة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

القصة الكاملة

تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار منزل سكني بمنطقة الساحة بنطاق دائرة القسم .

‎انهيار منزل بطنطا

‎انتقلت القيادات الأمنية و التنفيذية بحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية واللواء أسامة نصر مدير الأمن الجديد الي موقع الحادث للوقوف على آخر تطوراته كما تم الدفع بالقوات الحماية المدنية لإخراج شخصين من سكان العقار وتأمين حياتهم .

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها بالدفع بقوات الإنقاذ من قوات الحماية لإنقاذ وانتشال شخصين داخل العقار كما فرض كردون أمني بمحيط العقار السكني المشار إليه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.



‎قرار عاجل

وجه محافظ الغربية في تعليماته إلي رئيس حي ثان طنطا بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية ونقل ضحية الحادث ونجلها المصاب إلي مستشفي طنطا الجامعي.