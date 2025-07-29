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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا عرض من النصر السعودي لضم كوكوريلا.. وتشيلسي متمسك به

كوكوريلا
كوكوريلا
إسلام مقلد

في ظل تواتر الأنباء خلال الساعات الماضية حول إمكانية انتقال الظهير الإسباني مارك كوكوريلا من تشيلسي الإنجليزي إلى صفوف النصر السعودي، حسم الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو حقيقة ما تم تداوله، مؤكدًا أن لا وجود لأي عرض رسمي من النادي السعودي للاعب.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أثارت الجدل بعدما كشفت عن نية النصر تقديم عرض مغرٍ لـ كوكوريلا، ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق بأسماء أوروبية بارزة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

لكن رومانو، المعروف بدقته في تغطية أخبار الانتقالات، نفى عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صحة هذه التقارير، موضحًا أن اللاعب الإسباني لا يفكر حاليًا في الرحيل، بل يركّز كليًا على مستقبله مع تشيلسي، الذي يراه جزءًا أساسيًا من مشروعه الرياضي للمواسم المقبلة.

وأشار رومانو إلى أن إدارة البلوز لا تضع فكرة بيع كوكوريلا ضمن خططها، بل تعتبره من الأعمدة الرئيسية للفريق، في ظل قلة الخيارات المتاحة في مركز الظهير الأيسر واستمرار الاعتماد عليه فنيًا.

يُذكر أن مارك كوكوريلا شارك في 54 مباراة مع تشيلسي خلال الموسم الماضي في جميع البطولات، وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 4 أخرى، في أداء لافت جعله محل متابعة من عدة أندية، لكن يبدو أن مستقبل اللاعب سيظل داخل أسوار "ستامفورد بريدج" على الأقل في المرحلة الحالية.

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