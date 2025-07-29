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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة : تطبيق مبادرة Angels العالمية لتجهيز وحدات السكتة الدماغية في 20 مستشفى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ، واحدي الشركات العالمية  بهدف تعزيز التعاون لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، خاصة في التعامل مع السكتات الدماغية، ضمن جهود الوزارة لتقليل معدلات الوفاة والإعاقة الناتجة عن هذه الحالات.

وقّع المذكرة الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد محمد أبو الفرج سليمان، المدير الطبي للشركة  بشمال وشرق وغرب أفريقيا.

توحيد بروتوكولات التدخل السريع وفق المعايير

وأكد الوزير أن المذكرة تمثل خطوة رئيسية لتطوير الشبكة القومية للسكتات الدماغية، من خلال تحسين البنية التحتية، تأهيل الكوادر الطبية، وتوحيد بروتوكولات التدخل السريع وفق المعايير العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المذكرة تشمل تطبيق مبادرة "Angels" العالمية لتجهيز وحدات السكتة الدماغية في 20 مستشفى تابع للوزارة في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، وإطلاق حملات توعية بأعراض السكتة الدماغية وأهمية التدخل العاجل، كما تنص على تسجيل بيانات الحالات عبر منصة "resq.org" لتقييم الأداء وتحسين الخدمة، مع تقديم الدعم الفني واللوجستي من الشركة دون أعباء مالية على الدولة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم بشمال وشرق وغرب أفريقيا، التزام الشركة بدعم تطوير الرعاية الصحية في مصر من خلال نقل الخبرات العالمية وتوفير التدريب والمساندة الفنية.

وزارة الصحة السكتات الدماغية مصر الوفاة البنية التحتية

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