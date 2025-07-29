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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بالضوابط والإجراءات والآليات التي يجب اتباعها لصرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة (عربي/ لغات / دولي) بهدف تنظيم عملية صرف الكتب المدرسية لتلك المدارس؛ لضمان حصول كل طالب بها على نسخته من الكتب المدرسية الأصلية غير المقلدة، وكذا تحديد المديريات التعليمية والإدارة التعليمية - المدارس الخاصة عربي - لغات – دولي". 

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع المديريات والإدارات التعليمية، وكافة الجهات المعنية لديها بتطبيق الآليات، والإجراءات التالية عند صرف الكتب المدرسية إلى المرة الخاصة (عربي - لغات – دولي):-

  • تقديم طلب صرف الكتب من المدرسة
     
  • تقوم كل مدرسة باستيفاء نموذج الطلب الرسمي المعد استلامه من الإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة، موضة أعداد الكتب المطلوبة، ونوعياتها، طبقا لكل نوعية تعليم ( عربي - لغات - دولي).
     
  • يكون تحديد كمية الكتب المطلوبة من المدرسة وفقا لكامل اعداد اعداد الكل عام دراسي، ولكل نوعية تعليم، ريطة ألا تقل عن أعداد الطلاب ويجوز للمدرسة طلب أية كميات إضافية دون التقيد بأعداد الحر المقيدين بها.
     
  • يعتمد الطلب من مدير المدرسة، ويتم تسليمه الى الشئون المالية بالإدارة.      
  • تتم مراجعة واعتماد الطلب بالإدارة التعليمية.
     
  •  تقوم الشئون المالية بالإدارة التعليمية بحساب القيمة المالية الإجمالية للكتب المطلوب صرفها وفقا للأسعار المحددة من الإدارة العامة لشئون الكتب بالوزارة، وفقًا لنموذج الطلب المقدم من المدرسة، وإصدار إذن دفع للمدرسة في نفس يوم تقديم الطلب، وبحد أقصى يوم العمل التالي، بسداد القيمة المالية للكتب على حساب تتضمن أسفرت عنه أعمال المراجعة والتدقيق والتوصيات اللازمة يتم رفعها لمدير عام الإدارة التعليمية المخلصة التي في حال وجود أية مخالفة للاحكام الواردة بهذا الكتاب بعرض الأمر فورا علي مدير المديرية التعليمية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدارس المخالفة، وفي جميع الأحوال يلتزم مدير المديرية التعليمية بعرض كافة ما تم اتخاذه من إجراءات علي الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي.

وبشأن توثيق البيانات والمستندات شددت وزارة التربية والتعليم على الالتزام بالاتي :

  •  إنشاء ملف لكل مدرسة خاصة " عربي، لغات، دولي على حدة، يحفظ به سنويا صور المستندات الآتية: طلب المدرسة التعني انت الدفع، إيصال السداد، إذن الصرف، كشوف الطلاب المقيدين.
     
  •   إعداد بيان تفصيلي موضحًا به أسماء المدارس الخاصة عربي، لغات دولي" والمبالغ المسددة من كل منها، ويتم إرساله إلى إدارة التعليم خاص لمديرية التربية والتعليم التابعة لها.
  •  تلتزم إدارة التعليم الخاص بكل مديرية تعليمية بإعداد بيان تفصيلي مجمع يتضمن البنود السابقة علي مستوي كل المدارس الخاصة عربي، لغات " بالإدارات التعليمية التابعة لها، ويتم إرساله إلى صندوق دعم السورية بعد كل دفعة سداد لإجراء عملية مطابقة بين هذا البيان والمبالغ المودعة بالحساب،.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يجوز للمدارس الخاصة عربي - لغات - دولي " طلب صرف أي كميات كتب إضافية عما سبق طلب صرفه، شريطة أتباع كافة الإجراءات السابق ذكرها تفصيلاً من الكتاب على أن يتم سداد قيمتها في موعد أقصاه اول يوم عمل بعد صدور إذن الدفع.

وزارة التربية والتعليم الكتب المدرسية التربية والتعليم التعليم

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