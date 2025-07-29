مقابل 700 ألف دولار.. صفقة من العيار الثقيل على طاولة الزمالك

تقدم نادي الزمالك بشكل رسمي بعرض مالي للتعاقد مع اللاعب الروماني أندري كورديا، الجناح الأيمن لفريق الطائي السعودي السابق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة إدارة الكرة بالنادي لتدعيم صفوف الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026، حيث حدد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي يانيك فيريرا مركز الجناح الأيمن كأولوية تدعيم في المرحلة الحالية.

ويعد كورديا لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع نادي الطائي، ما يجعل الصفقة لا تتطلب سداد مقابل انتقال، باستثناء الراتب والتفاصيل المالية الشخصية، والتي ما زالت محل تفاوض بين الطرفين.

وعرض الزمالك ضم اللاعب مقابل 700 ألف دولار إلا أن اللاعب ووكيله رفضا العرض، حيث يرى كورديا أن العرض قليل، خاصة أن عقده انتهى مع ناديه السعودى وسيكون صفقة انتقال حر، وانسحب الزمالك من صفقة ضم كورديا بشكل مؤقت لحين الاتفاق على مقابل مالى مناسب لظروف اللاعب وإمكانيات اللاعب الرومانى.

وشهدت الساعات الماضية عرض مسئولي نادى الزمالك اللاعب الرومانى أندري كورديا، لاعب فريق الطائى السعودى السابق، على البرتغالى يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، حيث انتهى عقده مع ناديه بنهاية الموسم المنقضى، ليتم ضمه فى صفقة انتقال حر، حال حسم الزمالك موقفه من ضم اللاعب أو عدمه.

وتلقى الزمالك عرضاً من أحد الوكلاء بضم الرومانى كورديا فى الموسم الجديد، خاصة أنه لن يكلف الزمالك سوى راتبه، لأنه سيكون صفقة مجانية، وهو ما يتناسب مع ظروف الزمالك الفترة الحالية، كما أن اللاعب يبلغ من العمر 26 عاما، ويلعب كورديا فى مركز الجناح الأيمن، وهو المركز الذى يبحث فيه الزمالك عن لاعب سوبر للتعاقد معه، وهو ما سيحل أزمة هذا المركز.