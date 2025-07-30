قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لابيد: حكومة نتنياهو تقودنا إلى كارثة سياسية وتسعى لضم شمال غزة
الكشف عن دخول السفن ذاتية الإبحار الخدمة قريبًا
خبير بيئي عن حرائق قرية برخيل : المشكلة الرئيسية مخلفات القمامة
كيفية التقديم لكلية الشرطة 2025
وزارة الطيران: انقطاع الكهرباء بمطار القاهرة كان لحظيًا ولم يؤثر على التشغيل بمباني الركاب
متحدث الكهرباء: دفعنا بـ65 مولدا متنقلا على مدار اليوم لتأمين التيار الكهربائي
نتنياهو يهاجم ستارمر: الاعتراف بدولة فلسطينية مكافأة لحماس
وزير الكهرباء يتابع لحظة انتهاء مد كابلات الخط الاحتياطي لمحطة محولات جزيرة الدهب
هيكل غامض على شكل حرف L بالقرب من الأهرامات.. ماذا وجدوا بداخله؟
توجه أوروبي للاعتراف بفلسطين| بريطانيا تدرس الخطوة.. وفرنسا تمهّد الطريق
لحل أزمة تلوث مصرف المحيط .. محطة معالجة جديدة بالمنيا خلال أسابيع
الخارجية: مصر تدعم كل جهد دولي يسهم في تثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025: مشاكل مهنية

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

حلّ مشاكلك في العلاقة، وفكّر أيضًا في تولي أدوار جديدة في العمل. لن تُعاني من مشاكل مالية كبيرة، وستكون صحتك جيدة أيضًا. 

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

قد تحدث خلافات اليوم، لكن لا تفقد أعصابك أثناء الجدال. قد يلتقي بعض الرجال بحبيبهم السابق لإعادة إحياء علاقتهم القديمة. مع ذلك، على المتزوجين الحذر من الإضرار بحياتهم الزوجية. يمكن لمن يرغب في تعريف حبيبه بوالديه اختيار الجزء الثاني من اليوم.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

 قد تُصاب النساء بحساسية جلدية، وقد يشكو الأطفال أيضًا من التهاب الحلق. على من يقضون إجازاتهم توخي الحذر عند ممارسة الرياضات الخطرة، قد يعاني بعض كبار السن من آلام في المفاصل، لكنها ليست خطيرة..

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

 ستكون هناك خلافات مع أعضاء الفريق حول فكرة معينة، وستجد آراؤك في جلسات الفريق صدىً. قد تُطلق مشروعًا تجاريًا جديدًا اليوم، بينما سيواجه بعض التجار مشاكل ضريبية. 

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة 

استشر صديقًا أو خبيرًا موثوقًا به قبل الالتزام بأي مبلغ. إن الحفاظ على التوازن بين الإنفاق والادخار سيعزز الاستقرار المالي ويخفف التوتر مع مرور الوقت.

برج السرطان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج السرطان السرطان اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنت الرئيس

ادّعت لقب بنت الرئيس الأسبق.. القبض على التيك توكر في اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

تنسيق الجامعات 2025

بدء المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 في هذا الموعد

صورة أرشيفية

مناشدة عاجلة من مياه الشرب لسكان محافظة الجيزة | خاص

عودة المياه

آخر كلام.. موعد عودة المياه لكافة مناطق الجيزة

الايجار القديم

حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل

فرص العمل المتاحة

103 فرص عمل في شركة مقاولات كبرى بالإمارات.. براتب 12 ألف درهم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة

ترشيحاتنا

الدكتور ربيع الغفير

أستاذ بالأزهر: محاولات تحويل الغضب العالمي من إسرائيل إلى مصر "وقاحة غير مسبوقة"

الدكتور ربيع الغفير

ربيع الغفير: مصر ستظل حجر عثرة أمام مخططات تصفية القضية الفلسطينية

حكم النوم على جنابة

هل النوم على جنابة حرام شرعا؟.. الإفتاء: يجوز لكن بشرط واحد

بالصور

لماذا عليك تجربة العلاج بالأعشاب والمكملات الطبيعية

العلاج بالأعشاب
العلاج بالأعشاب
العلاج بالأعشاب

يسبب الإغماء والوفاة .. اعرف أعراض الإجهاد الحراري الكاملة

أعراض الإجهاد الحراري
أعراض الإجهاد الحراري
أعراض الإجهاد الحراري

مسكنات الألم الطبيعية تغنيك عن الأدوية.. بدون آثار جانبية

مسكنات الالم
مسكنات الالم
مسكنات الالم

ودّع اصفرار الأسنان.. وصفة طبيعية لتبييضها في المنزل بمكونات بسيطة وآمنة

أفضل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل
أفضل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل
أفضل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

محدش ينزل البحر .. تحذير من التواجد ببعض شواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالي

القبض على سارة خليفه

750 كيلو مخدرات و20 شاهدًا .. كواليس وأسرار قضية سارة خليفة في مصر

القبض على رمضان صبحى

مطار القاهرة كشف الموضوع .. القبض على رمضان صبحي بسبب قضية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد