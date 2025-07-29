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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تسلا تخطط للتخلص من "سايبرتراك" واستبدالها بشاحنة أصغر

تسلا
تسلا
عزة عاطف

في ظل الأداء الضعيف لمبيعات شاحنة تسلا سايبرتراك مقارنة بمنافسين مثل فورد F-150 لايتنينج، كشفت الشركة عن نيتها المحتملة في إطلاق نسخة أصغر حجمًا من الشاحنة مستقبلاً، في خطوة قد توسع نطاق انتشار التصميم المستقبلي لسايبرتراك على مستوى عالمي.

شاحنة تسلا سايبرتراك كهربائية أصغر 

أعلن “لارس مورافي” نائب رئيس قسم الهندسة في تسلا، خلال فعالية للمالكين والمستثمرين في كاليفورنيا، أن تصميم شاحنة أكثر إحكامًا لطالما كان مطروحًا داخل الشركة. 

وأشار إلى أن حجم سايبرترك الحالي لا يناسب بعض الأسواق، مما يعزز فكرة تطوير مركبة أكثر توافقًا مع احتياجات المستهلكين العالميين.

تظهر تصريحات مورافي أن تسلا تفكر أيضًا في دخول قطاع المركبات المخصصة للتوصيل والخدمات، لا سيما مع اعتمادها حاليًا على شاحنات تعمل بالوقود لخدمة عملائها. 

وقد تلعب مركبة كهربائية أصغر دورًا مزدوجًا، بين كونها بيك أب متعددة الاستخدامات ومركبة توصيل عملية.

من الواضح أن تسلا تدرك أن سايبرتراك، رغم ضجيجها الإعلامي، لم تحقق الانتشار التجاري المأمول، ويبدو أن الشاحنة الأصغر قد تكون وسيلتها للعودة بقوة إلى سوق المركبات العملية، تمامًا كما فعلت موديل Y في فئتها.

تسلا سايبرترك شاحنة بيك أب شاحنة كهربائية تسلا فورد F 150 Tesla Cybertruck

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