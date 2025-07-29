اليوم.. افتتاح البطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026

تفتتح اليوم الثلاثاء، البطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم بكوريا 2026، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 29 يوليو الجاري حتى 2 أغسطس المقبل، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح في تمام الساعة السادسة مساءً، بحضور مسؤولي الاتحاد الإفريقي والاتحاد المصري للعبة، وكذلك مسئولي المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتشهد البطولة مشاركة 5 دول هم، تونس، ليبيا، جنوب إفريقيا، ناميبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وتنطلق المنافسات بداية من غدًا الأربعاء الموافق 30 يوليو، حتى حفل الختام 2 أغسطس، وفي اليوم التالي بداية مغادرة الوفود المشاركة.

ويأتي إسناد البطولة الإفريقية إلى الاتحاد المصري للبوتشيا برئاسة الدكتور أحمد أدم، بسبب ثقة الاتحاد الدولي في قدرة مصر على تنظيم كبرى البطولات بنجاح كعادتها دائمًا في جميع الأحداث القارية والدولية.

جدير بالذكر أن البوتشيا هي رياضة بارالمبية، تتطلب مهارة في التحكم العضلي والدقة، وتُمارس من وضعية الجلوس، والهدف هو رمي الكرات الجلدية (الحمراء أو الزرقاء) بالقرب من كرة بيضاء صغيرة تسمى "الجاك"، ويتنافس اللاعبون في فرق (فردي، زوجي، أو فرق) لتسجيل أكبر عدد من النقاط عن طريق وضع كراتهم بالقرب من "الجاك".