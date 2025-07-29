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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مكافحة وعلاج وتوعية.. حملات طرق أبواب وزيارات منزلية ضمن مبادرة أسوان بلا إدمان

أسوان بلا إدمان
أسوان بلا إدمان
محمد عبد الفتاح

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة بمبادرة " أسوان بلا إدمان " لتحقيق أهدافها المرجوة بتطبيق محاورها الثلاثة المتمثلة فى المكافحة والعلاج والتوعية .

وقام فريق المتطوعين بالبرامج الوقائية بقيادة الدكتورة ولاء سعد عرفة منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء بأسوان بتنظيم حملات طرق الأبواب والزيارات المنزلية بمنطقة خور عواضة حيث تم تعريفهم بخدمات العلاج المقدمة من الصندوق عن طريق الخط الساخن 16023 للعلاج مجاناً ، وفى سرية تامة وذلك بمركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة .

وأكد المحافظ على أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان، وبمتابعة من الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، وإشراف من الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق ، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والجمعيات الأهلية بخور عواضة تم تطبيق البرامج الوقائية المختلفة لجميع الفئات العمرية الأطفال والكبار والشباب .

أسوان بلا إدمان

مع تنفيذ عدد كبير من اللقاءات بالسيدات لتثقيفهم وتعريفهم بكيفية التعامل مع السلوكيات الإدمانية وتوضيح كيفية الكشف المبكر ، بالإضافة إلى إكتشاف مشكلة المخدرات مع أولادهم ، وأيضاً كيفية الوقاية وعوامل الخطورة والحماية من المخدرات ، وسيستمر العمل داخل المنطقة لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للتيسير على المواطنين لتلقى جميع خدمات الصندوق على الوجه الأكمل .

وكرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الطالبة إبتسام محمد فوزى الخامسة على مستوى الجمهورية ضمن أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبى " ذوى البصيرة " بمجموع درجات 496 درجة بنسبة 90.18 % بمعهد فتيات الصعايدة ومقيمة بعزبة المصرى الكلح غرب التابعة لمركز إدفو .

وقام المحافظ بإهداء الطالبة إبتسام شهادة تقدير ودرع المحافظة ، وأيضاً مكافأة مالية تقديراً لتفوقها الدراسى ، وتحفيزاً لها لإستكمال تفوقها فى مرحلة التعليم الجامعى .

وأشاد المحافظ بالتفوق الذى حققته ابنة أسوان، وتفوقها بعزيمة وإصرار وتحدى لتحول إعاقتها إلى حافز ودافع قوى ، وتحصد هذا المركز المتقدم ، وتصبح من أوائل الثانوية الأزهرية ، ولتكون بذلك نموذج مشرف يحتذى به ، ونفتخر ونعتز به ، وهو الذى يدفعنا للوقوف بجانبها وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لها لتحقيق المزيد من النجاح والتفوق .

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