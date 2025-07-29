محمد عواد يرفض الصفقة التبادلية مع المصري والزمالك يبحث عن حل لضم أحمد عيد

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن الساعات القليلة الماضية شهدت طرح مقترح لإجراء صفقة تبادلية مع نادي المصري البورسعيدي، تقضي بانتقال محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض إلى صفوف المصري، مقابل انضمام الظهير الأيمن أحمد عيد إلى الزمالك.

وأوضح المصدر أن محمد عواد رفض فكرة الرحيل وفضّل الاستمرار داخل القلعة البيضاء، وهو ما أدى إلى غلق الملف مؤقتًا.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك لا يزال يسعى لتدعيم مركز الظهير الأيمن، وقد يلجأ خلال الفترة المقبلة لطرح اسم لاعب آخر ضمن صفقة تبادلية مع المصري، أو الاتجاه للتعاقد مع لاعب في نفس المركز من نادٍ آخر في حال تعثر المفاوضات لضم أحمد عيد.

ويواصل الزمالك استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، في ظل سعي الإدارة لحسم ملف الصفقات مبكرًا.