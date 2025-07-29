السباحة كاتي ليدكي تنفرد برقم قياسي في بطولة العالم للألعاب المائية

حصدت السباحة الأمريكية كاتي ليدكي الميدالية الذهبية رقم 22 لها في بطولات العالم للألعاب المائية، وذلك بعد فوزها بسباق 1500 متر حرة في النسخة الجارية بسنغافورة.

رفضت كاتي الشراكة مع الروسية سفيتلينا روماشينا صاحبة الـ 21 ميدالية ذهبية، لتصبح أكثر رياضية حصدًا للمعدن النفيس في تاريخ بطولات العالم للألعاب المائية.

كما اقتربت السباحة الأمريكية من رقم مواطنها الأسطورة مايكل فيلبس صاحب الـ 26 ذهبية، حيث أصبحت على بُعد 4 ميداليات فقط من معادلة رقمه القياسي كأكثر رياضي فوزًا بالذهبيات في المونديال المائي.

عززت كاتي ليدكي أيضًا رقمها القياسي كأكثر رياضية في التاريخ حصدًا للميداليات الذهبية في بطولات العالم والدورات الأولمبية برصيد 31 ذهبية بواقع 22 ذهبية بالمونديال، و 9 ذهبيات في الأولمبياد.