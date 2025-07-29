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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موصّياني على كدا | إعلامي شهير يكشف تطورا مثيرا في حالة أنغام الصحية

انغام
انغام
ميرنا محمود

كشف الاعلامي محمود سعد عن تطورات الحاله الصحية للفنانه أنغام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب محمود سعد :حمد الله على سلامتك يا صديقتي الغالية جدا جدا.. رغم كل الأخبار الكتير المنشورة هنا وهناك،الخبر الدقيق الصحيح ان أنغام الحمد لله (زي الفل).. اتكلمنا النهاردة اكتر من مرة وهي الحمد لله بخير وتخرج من المستشفى بكرة او بعده بالكتير ان شاء الله.


وأضاف : أنغام طلبت مني اطمن كل حبايبها وشرحتلي حالتها الصحية بالتفصيل والنهاردة الساعة ٧ ان شاء الله هنعمل لايف مخصوص اقولكم فيه تفاصيل رحلة علاجها في المانيا ومحبتها الكبيرة ليكم.

وأعلنت الفنانة أنغام عن نجاح العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخرًا في ألمانيا، وذلك بعد فترة من الجدل والتكهنات حول حالتها الصحية.

وكشفت أنغام، عبر مديرة أعمالها رندا رياض، أنها تعاني من مشاكل صحية في البنكرياس، وتخضع لفحوصات دورية ضمن متابعة طبية منتظمة.

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ونشرت الفنانة صورة لها من داخل المستشفى، في أول ظهور لها منذ تداول شائعات إصابتها بسرطان الثدي، والتي نفاها مكتبها الإعلامي مؤكدًا تمتعها بصحة جيدة.
 

ولاقى الإعلان تفاعلًا واسعًا من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن فرحتهم بنجاح العملية وتمنياتهم لها بالشفاء العاجل.

انغام حاله انغام تطورات الحاله الصحية لانغام محمود سعد

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