مدير أمن سوهاج يتفقد قسم شرطة الكوثر ووحدة المرور.. ويشدد على الانضباط وحسن معاملة المواطنين

أجرى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جولة ميدانية منذ قليل، تفقد خلالها قسم شرطة الكوثر ووحدة مرور الكوثر، لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

بدأت الزيارة بتفقد قسم شرطة الكوثر، حيث استقبله قيادات المديرية وعدد من الضباط، واطّلع على جاهزية القوات.

ومستوى الانضباط والالتزام داخل القسم، كما استعرض منظومة العمل، ومدى الاستعداد للتعامل مع أي طوارئ أو بلاغات.

مدير أمن سوهاج يشدد على حسن معاملة المواطنين

وشدد مدير الأمن على أهمية حسن معاملة المواطنين، وتسهيل الإجراءات لهم، بما يحقق الأمن ويعزز ثقة المواطن في جهاز الشرطة.

كما تابع اللواء دكتور حسن عبد العزيز الحالة الأمنية في نطاق القسم، ووجّه ببذل أقصى الجهود لضبط الخارجين عن القانون، ورفع معدلات الأداء الأمني.

وأشار إلى أن جهاز الشرطة مستمر في جهوده لضبط الحالة الأمنية بكافة مراكز المحافظة.

واستكمل مدير الأمن جولته بتفقد وحدة مرور الكوثر، حيث تفقد أماكن تقديم الخدمات الجماهيرية، وتابع أعمال استخراج التراخيص وتجديدها، وحرص على الاستماع إلى المواطنين لمعرفة مدى رضاهم عن مستوى الخدمة.

كما ناقش مع المسؤولين بالوحدة سبل تطوير الأداء وتقليل زمن الانتظار، بما يسهم في تقديم خدمات مرورية أكثر كفاءة.

وأكد اللواء دكتور حسن عبد العزيز في ختام جولته أن زياراته الميدانية تأتي في إطار توجيهات وزارة الداخلية، بضرورة المتابعة المستمرة للوحدات الشرطية.

ورفع كفاءة الخدمات، وتحقيق الانضباط الكامل في الأداء الأمني والإداري، بما يليق بثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية.