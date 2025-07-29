بطرس دانيال: يطلب من الجمهور الدعاء للفنان لطفي لبيب بعد تعرضه لوعكة صحية مجدداً

نشر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، مجموعة من الصور مع الفنان لطفي لبيب.

وكتب: الفنان الرائع والمبدع والمثقف لطفي لبيب تم حجزه في العناية المركّزة مرةً أخرى، لذا نرفع صلواتنا ودعواتنا لله الطبيب الشافي من أجل شفاء هذا الفنان القدير الذي أمتعنا بأعماله الفنية الراقية، والذي يحب ويحترم جمهوره العزيز، طالبين له الصحة والعافية.



يذكر أن قالت ابنة لطفي لبيب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الإخباري: “والدي في العناية المركزة، الحالة حرجة وادعوله”.

يذكر أن الفنان القدير لطفي لبيب تصدر مؤشر البحث جوجل بعد أن انفرد موقع “صدى البلد” بخبر دخوله المستشفى بشكل مفاجئ.

وقال الفنان لطفي لبيب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أنا بخير ولكن تم حجزي في المستشفى، وحاليا ممنوع من الكلام، وأرجو من الجمهور الدعاء لي بالشفاء".



يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.