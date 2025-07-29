قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات البحرية تستقبل وفدا من الكلية البحرية التركية
خبير عسكري: الاحتلال يواجه ضغوطا دولية غير مسبوقة.. وارتباك واضح في الإدارة الأمريكية
رحلة جديدة.. القطار الثاني يغادر القاهرة لإعادة السودانيين لوطنهم
في بيان رسمي.. برشلونة يعلن مفاجأة سارة لجماهيره
وزير الصحة: 500 مليون دولار تكلفة علاج أهالي غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي
ترامب: سنعمل مع إسرائيل بشأن مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة
وزير الصحة: مصر ضحت بالشهداء من أجل القضية الفلسطينية
أعراض إذا شعرت بها توجه للطبيب فورا.. تفاصيل
إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة 100 ألف جنيه في قضية تزوير
أحمد موسى: الإخوان أداة بيد إسرائيل لنشر الشائعات ضد مصر
رسالة نارية من الغندور للأهلي والسبب الزمالك .. إيه اللي حصل
اتحاد الغرف التجارية: أوكازيون شامل يبدأ 4 أغسطس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها الأسبق: زيادة الصادرات الزراعية إلى 9 مليارات دولار

الملتقي البيئي الثاني
الملتقي البيئي الثاني
إبراهيم الهواري

أكد الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق ، أن الدولة المصرية تضع قضية التنمية الزراعية في مقدمة أولوياتها الإستراتيجية نظرا لدورها في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل ، وتعزيز الدخل القومي ، ودعم التوازن التجاري.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، فعاليات الملتقي البيئي الثاني للتنمية المستدامة بعنوان " من الندرة للاستدامة تحديات وحلول " ، وبحضور الدكتور سلامة جمعه داود رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وممثلى جامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان ) ، وممثلي الأزهر والأوقاف بالقليوبية والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
واستعرض " شمس الدين " المشروعات القومية الزراعية الكبري ومنها استصلاح الاراضي والتوسع فى إنشاء الصوب الزراعية ، وتطوير منظومة الري ، وتنمية المحاصيل والثروات الحيوانية ، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في الزراعة.
كما استعرض رئيس جامعة بنها الأسبق التحديات والفرص التي تواجه قطاع الزراعة ،  مؤكدا علي ضرورة التحول الأخضر في مجال الزراعة في مصر .
وأشار " شمس الدين " إلى أن مصر تسعى لتحقيق صادرات تصل الى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 في مختلف القطاعات ، مضيفا انه تم زيادة الصادرات الزراعية  خلال الـ 10 سنوات الماضية من ٣ الى 9 مليون طن  بما قيمته 9 مليار دولار وزادت المساحة المنزرعة إلى ٩،٧ مليون فدان و المساحة المحصولية إلى ١٧،٥ مليون فدان 
كما اكد رئيس جامعة بنها الأسبق على أهمية ان نبدأ فى الاستعداد لآليات حدود الكربون و البصمة الكربونية في الصادرات الزراعية  والتوسع فى الزراعه الخضراء المستدامه خلال الفترة المقبلة وزيادة جهود التشجير و إزالة الكربون الموثقة و المنظمة والتي تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ، بالإضافة إلى أهمية الطاقه الخضراء والتحول الرقمي في الزراعة و إلى الزراعة الدقيقة  واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تشغيل نظم الري وكذلك الاستثمار في الابتكار الزراعي وريادة الأعمال الخضراء.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنت الرئيس

ادّعت لقب بنت الرئيس الأسبق.. القبض على التيك توكر في اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

حادث مطروح

فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية

تنسيق الجامعات 2025

بدء المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 في هذا الموعد

فرص العمل المتاحة

103 فرص عمل في شركة مقاولات كبرى بالإمارات.. براتب 12 ألف درهم

الايجار القديم

حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة

الحل القانوني لإخلاء سبيل رمضان صبحي بعد القبض عليه بواقعة التزوير في الامتحانات

الحل القانوني لإخلاء سبيل رمضان صبحي بعد القبض عليه في مطار القاهرة

ترشيحاتنا

عامر العمايرة

العمايرة: لائحة الدوري تمنح رابطة الأندية صلاحيات إعلامية موسعة

احمد ربيع

رسميًا.. الزمالك يضم أحمد ربيع من البنك الأهلي لمدة خمسة مواسم

رمضان صبحي

أول تعليق من محامي رمضان صبحي بعد إخلاء سبيل اللاعب

بالصور

القوات البحرية تستقبل وفدا من الكلية البحرية التركية

القوات البحرية تستقبل وفدا من الكلية البحرية التركية
القوات البحرية تستقبل وفدا من الكلية البحرية التركية
القوات البحرية تستقبل وفدا من الكلية البحرية التركية

طعام غير متوقع يحمى القلب من أخطر الأمراض

القلب
القلب
القلب

حفنة صغيرة بتأثير كبير.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللب الأبيض يوميًا؟

فوائد تناول اللب الأبيض
فوائد تناول اللب الأبيض
فوائد تناول اللب الأبيض

يطرد الحشرات والناموس والقمل.. زيت غير متوقع يمتلك فوائد خارقة

زيت السترونيلا
زيت السترونيلا
زيت السترونيلا

فيديو

القبض على سارة خليفه

750 كيلو مخدرات و20 شاهدًا .. كواليس وأسرار قضية سارة خليفة في مصر

القبض على رمضان صبحى

مطار القاهرة كشف الموضوع .. القبض على رمضان صبحي بسبب قضية

اخر أعمال شمس الكويتية

شمس الكويتية تكشف كواليس “طز”: أغنية من القلب ورسالة لكل طاقة سلبية

لقاء وزير الدفاع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية لبحث التعاون الثنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد