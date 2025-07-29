أعراض إذا شعرت بها توجه للطبيب فورا.. تفاصيل

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الفيروسات قد تصيب الجهاز الهضمي مثلما تقوم بإصابة الجهاز التنفسي .



وقال حسام حسني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" التغذية السليمة جزء مهم في فصل الصيف ويجب غسل الفاكهة والخضار جيدا لانها قد تكون مصدر من مصادر العدوى ".

وتابع حسام حسني :" من اعراض النزلات المعوية هي استمرار تواجد حرارة وتواجد آلام حادة في البطن وإسهال مزمن والقيء وفي هذه الحالة يجب اللجوء للطبيب ".

وأكمل حسام حسني :" لدينا طب وقائي على اعلى مستوى يرصد اي أمراض او فيروسات جديدة تدخل إلى مصر".