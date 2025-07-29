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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أعراض إذا شعرت بها توجه للطبيب فورا.. تفاصيل

النزلات المعوية
النزلات المعوية
هاني حسين

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن  الفيروسات قد تصيب الجهاز الهضمي مثلما تقوم بإصابة الجهاز التنفسي .


وقال حسام حسني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :"   التغذية السليمة جزء مهم في فصل الصيف ويجب غسل الفاكهة والخضار جيدا لانها قد تكون مصدر من مصادر العدوى ".

وتابع حسام حسني :"  من اعراض النزلات المعوية هي استمرار تواجد حرارة وتواجد آلام حادة في البطن وإسهال مزمن والقيء وفي هذه الحالة يجب اللجوء للطبيب ".

وأكمل حسام حسني :" لدينا طب وقائي على اعلى مستوى يرصد اي أمراض او فيروسات جديدة تدخل إلى مصر". 

نزلات معوية النزلات املعوية اخبار التوك شو الصحة كورونا

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