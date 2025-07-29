لجنة مكافحة كورونا: الفيروس أصبح ضعيفا.. واستخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب خطر حقيقي

حذر الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، من خطورة الحصول على علاج لأمراض الجهاز التنفسي بدون خدمة طبية سليمة واستشارة طبيب.

وقال حسام حسني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" كورونا لم تصبح هاجس يمثل خطر شديد كما كانت في بداية ظهورها ".



وتابع حسام حسني :" فيروس كورونا اصبح ضعيفا والشعب كون مناعة ضد فيروس كورونا ".

وأكمل حسام حسني :" لازم نخلي بالنا من أصحاب الامراض المزمنة ومن يحصل على ادوية علاج الاورام وعند الشعور باعراض فيروس كورونا يجب استشارة طبيب والحصول على الرعاية الطبية كي لا تحدث مضاعفات ".

ولفت حسام حسني :"استخدام المضادات الحيوية بدون استشارة طبيب خطر حقيقي"، مضيفا:" مينفعش المواطن يتوجه للصيدلية مباشرة للحصول على مضاد حيوي او مسكن بدون استشارة طبيب".