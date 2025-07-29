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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عاصم الجزار: الدولة المصرية صمام أمان للقضية الفلسطينية

عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية
عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية
محمود محسن

أكد عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن مصر لم تُغلق معابرها يومًا أمام الفلسطينيين، بل كانت دائمًا سندًا وممرًا آمناً لغزة.

وقال عاصم الجزار، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن  الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي يشكلان صمام أمان للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القضية كانت ستضيع لولا ثبات الموقف المصري وقيادته السياسية.

وتابع رئيس حزب الجبهة الوطنية،  أن القضية الفلسطينية ليست مجرد ملف سياسي، بل مسؤولية قومية تتوارثها الأجيال المصرية.

وأشار عاصم الجزار إلى أن من يريد دعم فلسطين حقًا عليه أن يعرف من يقف بجانبها بالفعل، فمصر والرئيس السيسي قدما ما لم يقدمه أحد، ولولا هذا الموقف الحازم، لكانت القضية الآن في طي النسيان".

عاصم الجزار حزب الجبهة الوطنية الفلسطينيين الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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