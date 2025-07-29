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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد أبو بكر: أي شخص يشكك في موقف مصر من غزة عليه بالصمت

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
علي مكي

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بالموقف المصري الرسمي تجاه القضية الفلسطينية، واعتبره موقفاً تاريخياً ومشرفاً يجب أن يكون محل فخر لجميع المصريين.


وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة النهار، أنّ محاولات التشكيك في دور مصر تجاه غزة، سواء من أطراف إقليمية أو من جهات إعلامية تابعة للتنظيم الدولي للإخوان، تهدف فقط إلى النيل من الدولة، لا نصرة الشعب الفلسطيني.


واستنكر الهجوم غير المبرر على القيادة المصرية، قائلاً: "أي شخص يشكك في موقف مصر من غزة عليه أن يصمت، لأن هذا الموقف لا يخص السيسي وحده، بل يخص الوطن كله".


 

خالد أبو بكر القضية الفلسطينية غزة

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