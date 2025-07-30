وفاة إحدى مكرسات دير بنات مريم ببني سويف.. والبابا تواضروس يقدم التعزية

توفت أمس، تاسوني كرستين، المكرسة بدير بنات مريم ببني سويف، عن عمر قارب 80 عاما، بعد أن قضت 44 سنة خادمة مكرسة. حيث ولدت يوم 29 نوڤمبر 1945 وتم تكريسها بدير بنات مريم يوم 7 أغسطس 1981.

وصلى نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف صلوات تجنيزها في الحادية عشرة من صباح أمس بدير بنات مريم.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، ولمكرسات دير بنات مريم ببني سويف، في نياحة الأخت المباركة تاسوني كرستين، ويلتمس عزاءً لأسرتها المباركة، طالبًا لنفسها البتول النياح والراحة النصيب والميراث مع العذارى الحكيمات.