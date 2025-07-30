مدير أمن سوهاج يتفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية

أجرى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جولة ميدانية موسعة، اليوم، بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية بمدينة سوهاج، وذلك في إطار متابعة الحالة الأمنية والمرورية على أرض الواقع، والاطمئنان على انتظام الخدمات الشرطية وانتشار القوات.

شملت الجولة شارع الجمهورية، أحد أهم الشرايين الحيوية وسط المدينة، وشارع 15، بالإضافة إلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي، حيث تفقد مدير الأمن الحالة العامة للحركة المرورية.

مدير أمن سوهاج يتابع الحركة المرورية وقت الذروة

وتابع بنفسه انسيابية السير في فترات الذروة، موجهاً تعليماته لرجال المرور بضرورة التواجد الفعّال، والتعامل السريع مع أية أعطال أو ازدحامات قد تعوق حركة السيارات أو المواطنين.

كما حرص اللواء دكتور حسن عبدالعزيز على المرور على لجنة مرورية متمركزة بشارع أسيوط سوهاج، واطلع على آلية العمل داخل اللجنة.

ومدى التزام الضباط والأفراد بتنفيذ المهام المكلفين بها، مشددًا على حسن معاملة المواطنين، وضبط أية مخالفات بشكل حضاري ووفقًا للقانون.

وأكد مدير أمن سوهاج خلال جولته أن المتابعة الميدانية المستمرة تُعد من أهم أولويات المرحلة الحالية، لضبط الشارع السوهاجي، وتحقيق أقصى درجات الأمن والانضباط، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أية تجاوزات تعكر صفو المواطنين أو تهدد استقرار الحركة في الشارع.

وتفاعل عدد من المواطنين مع الجولة، معربين عن تقديرهم لحضور مدير الأمن بنفسه في الشارع، ما يعكس جدية أجهزة الأمن في تحسين جودة الخدمات الأمنية والمرورية المقدمة للجمهور.