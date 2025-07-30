أحمد آدم: استضافة بطولة إفريقيا للبوتشيا دليل على ريادة مصر للعبة

أكد الدكتور أحمد آدم، رئيس الاتحاد المصري للبوتشيا، أهمية تنظيم البطولة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في كوريا 2026، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 29 يوليو الجاري حتى 2 أغسطس المقبل، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وفي كلمته خلال حفل افتتاح البطولة، أشار آدم إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث القاري تعكس ريادتها في رياضة البوتشيا، وهو ما تؤكده النتائج المحققة، إلى جانب قدرتها الكبيرة على تنظيم البطولات الدولية بنجاح.

وأشاد بدور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في دعم اللعبة وحرصه على انتظام البطولات والمعسكرات، إلى جانب تحفيزه المستمر للاعبين.

وأضاف: "نحن فخورون بثقة الاتحاد الدولي في إسناد البطولات الكبرى لمصر، ونؤكد قدرتنا على تنظيم أبرز الأحداث الرياضية، في ظل الرعاية الكبيرة التي تحظى بها الرياضة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية".

كما أوضح آدم أن أبطال مصر في البوتشيا أصبحوا في مكانة فنية متميزة على المستوى القاري، ويخطون خطوات واثقة نحو التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات: تونس، جنوب إفريقيا، ناميبيا، بالإضافة إلى مصر المستضيفة. وتنطلق المنافسات يوم الأربعاء 30 يوليو، وتُختتم في 2 أغسطس، على أن تبدأ الوفود المشاركة في المغادرة في اليوم التالي.

ويُعد إسناد البطولة الإفريقية إلى الاتحاد المصري للبوتشيا تأكيدًا على ثقة الاتحاد الدولي في قدرة مصر الدائمة على تنظيم البطولات بنجاح على الصعيدين القاري والدولي.

يُذكر أن البوتشيا رياضة بارالمبية تعتمد على التحكم العضلي والدقة، وتُمارس من وضع الجلوس، ويهدف اللاعبون إلى رمي كرات جلدية (حمراء أو زرقاء) بالقرب من كرة بيضاء صغيرة تُسمى "الجاك"، ويتنافس اللاعبون في فئات فردي، زوجي، أو فرق، لتسجيل أكبر عدد من النقاط.