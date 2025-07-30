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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار سوهاج: وفاة أحد رموز الدعوة.. صرف تعويضات لضحايا الحرائق.. وانطلاق تنسيق المرحلة الأولى بجامعة سوهاج

الشيخ صالح السقطي وكيل وزارة الأوقاف الأسبق بسوهاج
الشيخ صالح السقطي وكيل وزارة الأوقاف الأسبق بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الماضية سلسلة من الأحداث المهمة التي شغلت الرأي العام المحلي، وتنوعت ما بين فقد قامة دينية بارزة، وتحركات رسمية لتعويض متضرري الحرائق، وانطلاق تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة.

وفاة الشيخ صالح السقطي وكيل أوقاف سوهاج الأسبق

فُجع الوسط الدعوي والديني بسوهاج صباح اليوم بوفاة الشيخ الجليل صالح السقطي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة الأسبق، بعد حياة حافلة بخدمة الدعوة الإسلامية والعمل الإداري.

وقد خيم الحزن على محبيه وتلاميذه وزملائه، ونعاه العديد من القيادات الدينية، من بينهم نقيب الأشراف محمود الشريف، ومدير مديرية أوقاف سوهاج الدكتور محمد أبو سعدة، الذين أعربوا عن بالغ الأسى في رحيل أحد رموز العمل الدعوي بالمحافظة.

صرف تعويضات لمتضرري حرائق برخيل

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، تحت إشراف الدكتور ياسر بخيت، الانتهاء من أعمال حصر المنازل المتضررة من الحرائق التي شهدتها قرية برخيل بمركز البلينا.

ويأتي ذلك تمهيدًا لصرف التعويضات المستحقة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، الذي شدد على ضرورة الإسراع في صرف التعويضات والتعامل الفوري مع الموقف ميدانيًا.

جامعة سوهاج تستقبل طلاب المرحلة الأولى في التنسيق

من جانبها، بدأت خلال الساعات الماضية، جامعة سوهاج استقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة داخل معامل الحاسب الآلي المخصصة للتنسيق الإلكتروني، وسط استعدادات مكثفة لضمان سهولة الإجراءات.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، توفير الدعم الكامل للطلاب وأولياء أمورهم، بينما أشار الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة، إلى أن أعمال المرحلة الأولى تستمر حتى 2 أغسطس، مع توفير طاقم فني وإداري على أعلى مستوى لتسهيل عملية التسجيل.

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