رئيس الوزراء: لا يوجد نقص أو ندرة لأي سلعة أساسية.. ونسعى لخفض الأسعار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، والتنمية المحلية بالمحافظات، والمحافظين، ووزارة الداخلية، عليهم دور في الرقابة على السلع بالأسواق.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، إن المنافسة بين الشركات المنتجة وبعضها؛ يؤدي إلى ثبات واستقرار في الأسعار، مؤكدا أنه لا يوجد نقص أو ندرة بأي سلعة أساسية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء،: نسعى نحو تخفيض الأسعار، خاصة أن مدخلات الصناعة والإنتاج ثابتة على مدار الفترات الماضية، مؤكدا أن القطاع الخاص يمكنه العمل للترويج وتسويق السلع بصورة كبيرة.

وأشار مصطفى إلى أن هناك شكوى بحدوث ركود في بعض السلع، خاصة أن القوة الشرائية للمواطن قد تتسبب في الركود، لذا لا بد من خفض أسعار السلع.