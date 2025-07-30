مصر تتجه نحو التحول للسيارات الكهربائية.. والحكومة: مستعدون لتقديم كافة الحوافز

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن صناعة السيارات صناعة استراتيجية، والمجموعات الوزارية للتنمية الصناعية تبذل كافة جهودها لجذب العديد من الشركات لهذا الأمر، لكن ما زال لدينا شوط كبير في هذا الأمر.

كبار المصنعين على مستوى العالم

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك حوافز كبيرة في ملف صناعة السيارات، لكن نحتاج خلال الفترة المقبلة لاجتذاب اثنين أو ثلاثة من كبار المصنعين على مستوى العالم في مجالات تصنيع السيارات، وعلى الأخص السيارات الكهربائية.

عرض كافة الحوافز

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك بعثة لعدد من كبار الشركات برئاسة الوزراء بأنفسهم للتفاوض مع هذه الشركات وعرض كافة الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية في هذا المجال.

تصنيع بطاريات السيارات

ولفت إلى أن أمس شهد اجتماعا بحضور كافة الوزراء المعنيين لجذب شركتين إلى ثلاثة على الأقل المتخصصين في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وتصنيع السيارات بالكامل في هذا الأمر.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك خلال الفترة المقبلة بعثة تذهب لكبرى هذه الشركات لعرض كافة الحوافز التي تقدمها مصر في هذا المجال، وأن أي حوافز إضافية تطلبها تلك الشركات ستكون الحكومة مستعدة لتقديمها.