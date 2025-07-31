تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة من مصر إلى غزة.. وكندا تعلِن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين | حدث ليلا

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تكاثر السحب الرعدية الممطرة .. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من ( حلايب -شلاتين)، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من جنوب أسوان .



شاهد .. خروج قطار خط "السنطة ـ طنطا " عن القضبان دون إصابات

شهدت محطة قطار السنطة بمحافظة الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حادث خروج قطار عن القضبان عقب اصطدامه بأحد الأرصفة، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية.

والد زيزو يوجه رسائل نارية إلى الزمالك.. مش هنسيب فلوسنا

وجه والد أحمد مصطفى زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسائل نارية لمسؤولي نادي الزمالك.

إحنا ناس محترمة وشبعانة.. شهيرة ترد على شائعة انفعال ابنتها رانيا محمود ياسين عليها

ردت الفنانة شهيرة على الشائعة التي ترددت مؤخرًا، حول انفعال ابنتها رانيا محمود ياسين عليها، مؤكدة أن هناك بعض الناس تفتعل المشكلات من أجل المتابعين والحصول على التريند، مطالبة القانون بحمايتهم من هؤلاء.

تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة من مصر إلى غزة

رصدت كاميرا قناة القاهرة الإخبارية،تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة من مصر إلى قطاع غزة.



كندا تعلِن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني في أواخر يوليو 2025، عزم بلاده الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال الجلسة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025.

جاء ذلك في إطار التوتر الدبلوماسي الدولي المتصاعد حول الأزمة في غزة والتضامن مع التطلعات الفلسطينية على الساحة الدولية.

بعد أزمة الجيزة.. متحدث الحكومة يكشف حقيقة العودة لتخفيف الأحمال من جديد

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدولة وصلت مؤخرًا إلى أقصى معدل استهلاك في تاريخ الشبكة القومية للكهرباء، ومع ذلك، لا توجد أي نية للجوء إلى تخفيف الأحمال، وهو ما يؤكد قدرة الدولة على مواجهة أي ضغوط استهلاكية.