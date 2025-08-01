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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الدلو | حظك اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025.. قلة الحماس

برج الدلو
برج الدلو
نهى هجرس

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

ونعرض لكم توقعات برج الدلو اليوم 1 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

توقعات برج الدلو وحظك اليوم 1 أغسطس 2025

اجعل نفسك متفائلاً وتجنّب الأفكار غير الضرورية، هذا سيساعدك على قضاء يومك على خير.

توقعات برج الدلو مهنيا

عليك أن تكون منتبهًا وواعيًا للتركيز على العمل، قد ترتكب أخطاءً بسبب الخمول وقلة الحماس.

توقعات برج الدلو عاطفيا

قد تؤدي اختلافات الرأي مع شريكك إلى جدال، قد ينشأ هذا بسبب الخلافات وسوء الفهم.

توقعات برج الدلو ماليا

قد تكون هناك احتمالات لخسارة المال بسبب الإهمال، قد تتراكم عليك نفقات غير مرغوب فيها، وسيتعين عليك التعامل مع هذا الوضع.

توقعات برج الدلو صحيا

ممارسة الرياضة أو اليوغا تساعد على الحفاظ على صحة جيدة، مع ذلك، قد تعاني من السعال.

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