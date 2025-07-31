جلال : مدينة الإسماعيلية الجديدة تستوعب ما يقرب من 250 ألف نسمة

أكد محافظ الإسماعيلية، اللواء أكرم محمد جلال، أن مدينة الإسماعيلية الجديدة نشأت بعد قناة السويس الجديدة بعام واحد، وتستوعب ما يقرب من 250 ألف نسمة، بها حوالي 52 ألف وحدة سكنية، وبها كافة الخدمات وتقوم على طراز معمارى حديث جدا.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه يتواجد بجانب المدينة جامعة الإسماعيلية الأهلية، والتي يوجد بها كافة الخدمات الموجودة، كما تحتوي المدينة على جميع الخدمات والمرافق.

وتابع أن المنطقة المواجهة للمدينة هي منطقة صالحة للزراعة والتنمية وإقامة المشروعات الكبيرة، وبداية تعمير سيناء كلها تنطلق من شرق مدينة الإسماعيلية، وبالفعل دخل بها مشروعات حياة كريمة.