المصريين الأحرار بالدقهلية: جاهزية كاملة لخوض معركة الشيوخ بثقة

يواصل حزب «المصريين الأحرار» بمحافظة الدقهلية استعداداته المكثفة لدعم المرشح الدكتور رضا أبو صالح، رقم 19 رمز "العين"، في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط حالة من التنسيق الكامل والتنظيم المحكم.

تأتي التحركات تنفيذا لتوجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وتحت إشراف الدكتورة هبة واصل، الأمين العام، وبتنسيق مباشر مع ريمون ناجي، رئيس المركز الإعلامي وعضو المكتب السياسي.

وتقود أمانة الحزب بالمحافظة، برئاسة إبراهيم ضيف عضو الهيئة العليا وأمين التنظيم، سلسلة من الاجتماعات مع المستشار تامر العوضي، الأمين العام المساعد، وأمناء المراكز، لرفع درجة الجاهزية إلى أقصاها.

وأكد "ضيف" أن حزب "المصريين الأحرار" يخوض هذا الاستحقاق بكامل طاقته، معتمدًا على فطنة المواطنين وقوة مرشحيه، ومشيرًا إلى أن العمل مستمر على مدار الساعة لضمان أفضل تمثيل داخل غرفة الشيوخ.