بدون لحوم ...طريقة عمل شرائح البطاطس بصوص الجبن في الفرن

قدمت الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وفانيلا، على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل شرائح البطاطس بصوص الجبن بالفرن، فهي من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في البيت.





مقادير شرائح البطاطس بصوص الجبن بالفرن



● ٤ بطاطس مقطع شرائح رفيعة

● ٢ ملعقة كبيرة زبدة

● ١/٤ كوب دقيق

● ١ كوب حليب

● ١ راس ثوم مشوي

● ٢ كوب جبن شيدر مبشور

● ملح

● فلفل

● ١ ملعقة كبيرة أعشاب ايطالية

للوجه

● ١ كوب جبن مكس مبشور

● ١ ملعقة كبيرة بقدونس مفروم



طريقة تحضير شرائح البطاطس بصوص الجبن بالفرن



يشوح الدقيق في الزبدة

ثم يضاف اللبن مع استمرار التحريك

ويضاف الثوم المشوي والملح والفلفل والاعشاب الايطالية للحصول على صوص الثوم

في بايركس يرص طبقة بطاطس ثم جبنة ثم طبقة اخرى من البطاطس ثم الجبنة وتكرر الطبقات حتى الانتهاء من الكمية

يضاف صوص الثوم

ثم يضاف مكس جبن على الوجه

وتخبز في الفرن حتى تمام الطهي

وتقدم ساخنة