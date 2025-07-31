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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها الأهلية : تدريب براعم وأشبال ورواد مصر الرقمية

جانب من البروتوكول
جانب من البروتوكول
إبراهيم الهواري

برعاية وحضور الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، وقع  الدكتور محمود شكل، نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ممثلاً عن الجامعة، و حنان محمود دياب، المدير العام لشركة “بروفشنالز”، بروتوكول تعاون بين الجانبين ، وذلك بحضور الدكتور شادي المشد، مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي والحوكمة الذكية ومدير برامج كلية علوم الحاسب.


وياتى البروتوكول أن البروتوكول يأتي في إطار حرص جامعة بنها الأهلية على تعزيز دورها المجتمعي ودعم المبادرات الوطنية لتنمية المهارات الرقمية لدى النشء والشباب، تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها الأهلية وشركة “بروفشنالز” للتدريب والاستشارات، وذلك ضمن فعاليات مبادرة “براعم وأشبال ورواد مصر الرقمية” المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور تامر سمير أن هذا التعاون يأتي في إطار توجه الجامعة نحو الانفتاح على الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المتخصصة، بما يعزز من دورها في خدمة المجتمع والمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متطورة تسهم في إعداد كوادر شابة مؤهلة تكنولوجيًا.


كما أشار الدكتور محمود شكل أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام الجامعة بدورها الريادي في دعم خطط الدولة لبناء الإنسان المصري وتطوير مهاراته الرقمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير فرص تدريبية عملية حقيقية، سواء لطلابها أو لأبناء المجتمع، بما يسهم في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل.


من جانبه، قال الدكتور شادي المشد أن الجامعة تمتلك بنية تحتية رقمية قوية تُمكنها من استضافة مثل هذه المبادرات، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركة بروفشنالز يمثل خطوة مهمة نحو دعم بناء القدرات الرقمية للنشء، من خلال محتوى تدريبي متخصص يتماشى مع التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأعربت الأستاذة حنان دياب عن سعادتها بالتعاون مع جامعة بنها الأهلية، مشيدة بالإمكانات التقنية والبيئة التدريبية المتميزة التي توفرها الجامعة، مؤكدة أن هذا التعاون سيسهم في تقديم تجربة تدريبية متميزة ومثمرة للمشاركين في المبادرة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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