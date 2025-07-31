محافظ المنوفية: ضبط مصنع منظفات غير مرخص و25 طن خامات مجهولة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية برئاسة المحاسب أسامة عز الدين خلال حملة مكبرة بمركز ومدينة منوف من ضبط كيان غير مرخص وغير مطابق لاشتراطات الأمن الصناعي تخصص في تصنيع الصابون السائل والمنظفات مجهولة المصدر غير صالحة للاستخدام الصناعي وتشكل خطرا على صحة المواطنين .

وتم تحرير محضر بالواقعة و التحفظ على ٢٥ طن مواد خام ومنظفات تامة الصنع غير مطابقة للمواصفات , وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن .

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.