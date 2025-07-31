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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للجامعات يعلن فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية 2025
تنسيق الدبلومات الفنية 2025
نهلة الشربيني

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للعام الجامعي 2025/2026 للطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية (نظامي الثلاث والخمس سنوات والمعاهد الفنية السنتين) وفقاً للشروط والقواعد للقبول بإحدى كليات (الهندسة – الحاسبات والذكاء الاصطناعي – التجارة – الزراعة – الحقوق) وذلك من اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1/8/2025 على أن يتم غلق الموقع الالكتروني قبل موعد الامتحانات بخمس أيام وفقاً لجداول الاختبارات المعلنة.

للمزيد عن اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية للالتحاق بإحدى كليات الهندسة بالجامعات الحكومية: 

https://www.facebook.com/egyptscu/posts/pfbid0fBqg2uKgYBn9S6U2S3faQLKpAMmUsak4niANo5sqfqYDcTqvTN8sKHP2DrFRVsxwl

للمزيد عن اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية للالتحاق بإحدى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية:

https://www.facebook.com/egyptscu/posts/pfbid0ppLhhM38DbkJ9ohB16sb9Q4K5TPj5aqwaEDbzRTWNiPdJC65wNx1m6egLRHfzxpml

للمزيد عن اختبارات الدبلومات الفنية التجارية (نظام الثلاث سنوات) للالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات الحكومية واختبارات المعاهد الفنية التجارية (نظام الخمس سنوات أو السنتان بعد الثانوية) للالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات الحكومية:

https://www.facebook.com/egyptscu/posts/pfbid0cNa4juzcdEytbeKdGp7qFeEy7fjH3XJPdHED9zeJp3aMc7rhAAPmriA1oskFovpvl

للمزيد عن اختبارات الدبلومات الفنية الزراعية (نظام الثلاث سنوات) للالتحاق بإحدى كليات الزراعة بالجامعات الحكومية واختبارات المعاهد الفنية الزراعية (نظام السنتان بعد الثانوية) للالتحاق بإحدى كليات الزراعة بالجامعات الحكومية:

https://www.facebook.com/egyptscu/posts/pfbid0FHXWiEiZpAmDywuTNfkUdgPn9FZB1Zksjn7tCkA85uNGz4qeBXza479g7sWvkdH6l

للمزيد عن اختبارات المعاهد الفنية التجارية (شعبة قانون) للالتحاق بإحدى كليات الحقوق بالجامعات الحكومية:

https://www.facebook.com/egyptscu/posts/pfbid02Rk5XLdcgYdKgcKVbDNjKu6R8awtrzFqg6a8175U3A62Y3PqybLJbvGJRudAEn1Lxl

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