بعد التتويج بمونديال الأندية.. تشيلسي يطيح بـ 17 لاعبا

أكد تقرير صحفي، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، يخطط للتخلص من 17 لاعباً خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن أن المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا لا يريد 17 لاعبًا في الفريق، بعضهم يتمتعون بقيمة سوقية عالية مثل ريناتو فيجا، نكونكو، ونيكو جاكسون ولن يسمح لهم بالرحيل بثمن بخس تحت أي ظرف من الظروف.

وأضافت أن آخرون مثل مارك غويو، في طريقهم للرحيل، ولكن على سبيل الإعارة، وليس البيع.

قائمة اللاعبين الذين يرغب تشيلسي في الإطاحة بهم

ريناتو فيجو (22 عامًا)، ديساسي (27)، سار (26)، باديشيلي (24)، أنسلمينو (20)، تشيلويل (28)، جيلكريست (21)، أوجوتشوكو (21)، تشوكويميكا (21)، ديوزبري-هول (26)، بايز (18)، ستيرلينج (30)، جاكسون (24)، نكونكو (27)، بروجا (23)، جويو (19)، فوفانا (22).