فلسطينيو الداخل المحتل يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيب

عرضت فضائية " القاهرة الإخبارية " لقطات ترصد قيام عدد من الفلسطينيين في الداخل المحتل بالتظاهر امام السفارة المصرية في تل أبيب.

وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الاتحاد الأوروبي بتجميد التجارة مع إسرائيل حتى يتم السماح بدخول المساعدات غير المقيدة إلى قطاع غزة.

وكتب رئيس الوزراء السويدي عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس : "الوضع في غزة مؤسف للغاية، وإسرائيل لا تفي بالتزاماتها الأساسية والتعهدات المتفق عليها فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية".

وأضاف كريسترسون “لذلك، تُطالب السويد الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية الشراكة في أقرب وقت ممكن. ويجب زيادة الضغط الاقتصادي على إسرائيل”.

