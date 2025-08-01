حسن الرداد يكشف تفاصيل إصابته بتمزق الأربطة: بقيت أعرج

كشف الفنان حسن الرداد في تصريحات تليفزيونية عن تعرضه للاصابة بسبب لعب كرة القدم.



وقال حسن الرداد: معرفش حظي ماله، لعبت ماتشين كورة، وفي التالت حصل التمزق في رباط الأنكل، وبقيت أعرج وأنا ماشي، للأسف ممنوع من التمرين دلوقتي، وبعمل جلسات علاج طبيعي بشكل منتظم».

وكان قد كشف الفنان حسن الرداد عن ولادة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم طفلة ثانية أطلق عليها اسم والدته.

وكتب حسن الرداد على فيسبوك:"لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ .



الحمدلله ربنا زقنا بالطفلة الجميلة #فادية_الرداد ، اللهم بارك لنا فيها و ارزقها الصحة و العافية و ارزق الناس جميعا".