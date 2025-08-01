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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار فيريرا المفاجئ بشأن مصير الجزيري مع الزمالك

سيف الجزيري
سيف الجزيري
منتصر الرفاعي

أخطر المدير الفني لنادي الزمالك البلجيكي يانيك فيريرا، إدارة النادي بقراره الرسمي بشأن مستقبل المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، مؤكدًا استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار فيريرا في ظل غياب البدائل الهجومية المناسبة في الوقت الحالي، إضافة إلى تمسك اللاعب بالاستمرار ورفضه فسخ التعاقد بالتراضي، ما دفع المدير الفني إلى الإبقاء عليه ضمن قائمة الفريق للموسم الجديد.

وأكد فيريرا أن الجزيري سيظل ضمن حساباته الفنية، وقد يكون جزءًا من التشكيل الأساسي لحين تدعيم مركز الهجوم بلاعب بديل.

وكان الجزيري قد شارك في المباراة الودية التي خاضها الفريق بالامس أمام غزل المحلة، وسجل هدف الفوز في اللقاء الذي انتهى لصالح الزمالك بنتيجة 2-1.

يانيك فيريرا نادي الزمالك سيف الدين الجزيري

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