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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المصريون بالنرويج يدلون بأصواتهم في انتخابات "الشيوخ" وسط تنظيم محكم وإقبال من الجالية بأوسلو | صور

السفارة المصرية في النرويج
السفارة المصرية في النرويج
علي صالح

توافد عدد من أعضاء الجالية المصرية على مقر السفارة المصرية في النرويج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في إطار المرحلة الخاصة بتصويت المصريين في الخارج، والتي تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة.

وفتحت أبواب اللجنة الانتخابية بمقر السفارة في اوسلو في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط أجواء تنظيمية دقيقة واستعدادات مكثفة اتخذتها البعثة الدبلوماسية لتيسير العملية الانتخابية، وتوفير بيئة آمنة ومحايدة تضمن سرية التصويت وسلاسة الإجراءات. 

وأدلى الناخبون المصريون على مقر السفارة تباعًا منذ اللحظات الأولى، في مشهد يعكس وعيًا متناميًا لدى أبناء الجالية بأهمية المشاركة السياسية وممارسة الحق الدستوري في اختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس الشيوخ.

ولم يكن التنظيم مقتصرًا على الجوانب الإدارية فقط، بل حرصت السفارة على تهيئة أجواء مريحة للناخبين، من خلال تجهيز مقر اللجنة بكافة المستلزمات اللوجستية، وتوفير طواقم فنية لمساعدة المواطنين في التعرف على خطوات التصويت، وضمان انسيابية العملية داخل قاعات الاقتراع.

ومن اللافت، أن عملية التصويت في النرويج – كما في باقي البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج – لا تعتمد على قوائم مسبقة، بل يكفي أن يحمل المواطن بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر مميكن يتضمن الرقم القومي، ليتمكن من الإدلاء بصوته بحرية كاملة.

ويُتوقع أن تتواصل عملية التصويت ليومين متتاليين، الجمعة والسبت، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لأوسلو، وسط متابعة لحظية من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي فعّلت غرفة عمليات مركزية لمراقبة سير الانتخابات في 136 مقرًا انتخابيًا موزعًا على 117 دولة.

وتعكس هذه المشاركة الفعالة في أوسلو، كما في غيرها من عواصم العالم، عمق ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، وإصرارهم على أن يكونوا جزءًا فاعلًا في العملية الديمقراطية، بما يسهم في تشكيل مجلس نيابي يعكس تطلعات المواطنين في الداخل والخارج على حد سواء.

السفارة المصرية في النرويج أعضاء الجالية المصرية انتخابات مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية

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