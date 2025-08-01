عدي الدباغ يدخل دائرة اهتمامات الزمالك لتدعيم الهجوم

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن دخول الدولي الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم رويال شارلروا البلجيكي، ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح عبد الجواد، عبر برنامج "ملعب أون" على قناة أون سبورتس، أن جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك، يضع الدباغ ضمن خياراته لتدعيم خط الهجوم، خاصة في ظل تعثر قيد صفقات أجنبية أخرى بسبب رفض بعض الأجانب الحاليين مغادرة الفريق أو التنازل عن مستحقاتهم المالية.

وأشار إلى أن ما يميز صفقة عدي الدباغ هو إمكانية قيده كلاعب محلي، بصفته يحمل الجنسية الفلسطينية، ما يمنح الزمالك مرونة أكبر في تسجيله دون الحاجة إلى إخلاء مكان ضمن الخماسي الأجنبي.

ويملك عدي الدباغ مسيرة مميزة بدأت من هلال القدس الفلسطيني ثم الانضمام لصفوف السالمية الكويتي ثم العربي الكويتي قبل الانضمام لنادي اروكا البرتغالي ثم ريال شارلروا البلجيكي قبل الخروج للإعارة لنادي أبردين الاسكتلندي لمدة 6 أشهر.