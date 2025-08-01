سفير مصر بالإمارات: لا توجد قوائم مسبقة وكل مواطن يملك جوازًا يحق له التصويت

قال السفير شريف عيسى، سفير مصر لدى دولة الإمارات، إن العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025 انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي في مقر السفارة بأبوظبي، وسط استعدادات تنظيمية دقيقة وعلى أعلى مستوى.

وأكد أن المواطنين المصريين بدأوا في التوافد على السفارة منذ اللحظات الأولى، وتم توزيع أوراق التصويت الخاصة بالقوائم والفردي، وسط وعي ملحوظ لدى المواطنين بأهمية المشاركة.

وأضاف «عيسى»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن هناك فارق توقيت مقداره ساعة واحدة فقط بين مصر والإمارات، وأنه لا توجد قوائم مسبقة للناخبين، بل يحق لكل مصري مقيم يحمل جواز سفر وبطاقة رقم قومي أن يدلي بصوته بحرية، مشيرا إلى أن العملية تسير بهدوء تام في ظل الاستقرار الأمني الذي تتمتع به دولة الإمارات، متمنيًا أن تعكس نسب المشاركة روح الانتماء الوطني لدى المصريين بالخارج.

وفيما يتعلق بوسائل التنسيق، أكد السفير أن التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات وغرفة العمليات بوزارة الخارجية يتم باستخدام وسائل حديثة مثل الحاسب الآلي، والاتصال الهاتفي، وتطبيق «واتساب»، مشيرًا إلى أن الأمور حتى الآن لم تستدعِ اللجوء إلى وسائل استثنائية، وأن كل شيء يسير بسلاسة وتنظيم.

وشدد سفير مصر لدى دولة الإمارات، على أهمية تأمين العملية الانتخابية من الناحية الفنية، موضحًا أن تحميل المستندات على الأجهزة يتم من خلال رموز سرية مرسلة لرئيس اللجنة فقط، ولا تُفتح إلا باستخدام تلك الرموز، مؤكدا أن التصويت يتم بسرية تامة، حيث يستلم المواطن ورقتي التصويت ويتوجه خلف الستار للإدلاء بصوته، ثم يضع الأوراق في صناديق مغلقة يتم تأمينها وفرزها في نهاية اليوم الثاني، مما يعكس شفافية العملية ونزاهتها.

واختتم، رسالته بدعوة المصريين المقيمين في دولة الإمارات إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، مؤكدًا أن التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً لمدة يومين، ومشددًا على أن المشاركة تعكس الروح الوطنية وتسهم في تشكيل مجلس نيابي يُعبر عن مصالح المصريين في الداخل والخارج.