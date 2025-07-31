محمد يوسف يرفض العروض المقدمة من وكيل اللاعب آدم وطني لهذا السبب

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن رفض محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي، العروض المقدمة من وكيل اللاعب آدم وطني.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الكابتن محمد يوسف يتواصل مع محمد عبدالله ويبلغه برفض كافة العروض المقدمة من قبل وكيل أعماله آدم وطني”.

وكان قد اتخذ النادي الأهلي قرارًا بمنع التعامل مع اللاعب آدم وطني، بعد ما بدر منه من تجاوز غير مقبول في حق المدير الرياضي للنادي، الكابتن محمد يوسف.

وجاء هذا القرار في إطار حرص النادي على الحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة، التي ترفض أي إساءة أو تجاوز ضد رموزه ومسؤوليه، خاصة في ظل سعي الإدارة لتوفير مناخ من الانضباط والاحترام داخل المنظومة.

وأكد مصدر داخل النادي أن القرار جاء بعد مراجعة ما حدث، وثبوت تجاوز اللاعب بشكل واضح، ما دفع الإدارة لاتخاذ الإجراء المناسب لحفظ هيبة النادي ومسؤوليه.