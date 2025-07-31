أميمة بدري تسلط الضوء على تجربة الباراموتور المثيرة في مهرجان العلمين

قدمت الزميلة أميمة بدري، مراسلة قناة DMC، رسالة خاصة من خلال تغطيتها لمهرجان العلمين من قلب مدينة العلمين الجديدة، ألقت فيها الضوء على واحدة من أكثر التجارب تشويقًا التي تُتاح لزوار المدينة: رياضة "الباراموتور"، والتي تمنح المشاركين فرصة فريدة لاستكشاف سحر المدينة من السماء.

ومن خلال رسالتها المصورة لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، أوضحت أميمة أن التجربة تُقام في منطقة "نورث سكوير" ذات الموقع الاستراتيجي المميز والمطل مباشرة على مياه البحر الأبيض المتوسط، حيث تتولى تنظيمها شركة Sky Sports Egypt، الرائدة في تقديم هذه الرياضة بأسلوب احترافي وآمن، ما يضيف بُعدًا جديدًا للمغامرة والترفيه في المدينة.

وأكدت أن تجربة الباراموتور لم تعد حكرًا على أيام المهرجان فقط، بل أصبحت متوفرة بشكل دائم خلال أشهر محددة من كل عام، من مايو وحتى أكتوبر، ما يتيح للزوار فرصة التحليق والاستمتاع بمشهد بانورامي خلاب لمدينة العلمين وشواطئها الساحرة.

وفي ختام رسالتها، شددت أميمة بدري على أن العلمين الجديدة لم تعد مجرد وجهة للاسترخاء على الشاطئ، بل تحوّلت إلى وجهة سياحية وترفيهية متكاملة، تجمع بين متعة الأرض، وسحر البحر، وروعة السماء، مع وعد باستمرار التغطية الإعلامية لكافة فعاليات المهرجان ورصد كل ما هو جديد في "مدينة السحر والجمال".