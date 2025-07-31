مصطفى بكري: الدولة المصرية تواجه مؤامرات عديدة.. وهناك حملات ممنهجة وأدوات تحركها قوى خفية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة المصرية تواجه مؤامرات عديدة، مشيرا إلى أن هناك حملات ممنهجة وأدوات تحركها قوى خفية، تكن العداء لمصر.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر بلد قوية، وشعبها عظيم، مؤكدا أن ألاعيب جماعة الإخوان في الخارج والداخل معروفين، مؤكدا أنه رأينا مشاهد لوضع أقفال على بعض السفارات المصرية في الخارج.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الجيش المصري بات مصدر قلق لأعداء الدولة، والشرطة استعادت قوتها وهيبتها من جديد، في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ مشروعاتها القومية رغم كل التحديات.



