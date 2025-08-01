حفرة 10 أمتار.. تجديد حبس 5 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل ورشة بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات حبس 5 أشخاص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بالطابق الأرضى ملك أحدهم، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 أمتار كما عُثر بحوزتهم على مجموعة من الأدوات والمعدات المستخدمة فى عملية الحفر.

بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة حوزتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.